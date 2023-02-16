سفير مصر بالسودان: نتواصل مع الأهلي لتذليل أي عقبات تواجه البعثة.. فيديو



أكد السفير المصرى لدى السودان هانى صلاح، أنه عقد جلسة مع وزيرة الشباب والرياضة السودانية، بشأن الترتيب الخاص لمباراة الأهلي المصري والهلال السوداني والمقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف السفير هانى صلاح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن مباراة الأهلي والهلال السوداني ستقام على ملعب ستاد الجوهرة الزرقاء، بدون جمهور، نظراً لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.

وواصل السفير هانى صلاح، أنه دائم الاتصال بمسؤولي النادي الأهلي ومجلس إدارته، من أجل تأمين بعثة النادي عند الوصول، وتذليل أي عقبات قد تواجهها البعثة في السودان.

وتابع السفير هاني صلاح، أن جميع رجال السفارة المصرية، سيتواجدون في مطار الخرطوم لاستقبال بعثة الأهلي فور وصولها إلى مطار الخرطوم.

وتمني السفير هاني صلاح، خروج مباراة الأهلي والهلال السوداني، بصورة لائقة تعكس المحبة والأخوة بين مصر والسودان.