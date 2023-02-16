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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس "التنظيم والإدارة" يشارك في فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي

صدى البلد

شارك رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، في القمة العالمية للحكومات 2023، المنعقدة تحت شعار "استشراف مستقبل الحكومات"، خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري بدبي عاصمة دولة الإمارات الشقيقة.


وذكر بيان أصدره الجهاز اليوم الخميس أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة شارك في فعاليات القمة العالمية للحكومات حيث عقد على هامش القمة المؤتمر الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الادارية حيث تشغل مصر منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة والتي خصص مؤتمر هذا العام لمشروعات التحول الرقمي في البلدان العربية والجهود التي تبذلها الحكومات العربية في هذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة تقرير حالة الإدارة العامة في العالم العربي.


وأثناء استعراضه للتجربة المصرية، اقترح الدكتور صالح الشيخ أن يتم تخصيص مؤتمر العام القادم للاستثمار في البشر.


كما شارك رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في فعاليات منتدى الإدارة الحكومية العربية والتي شملت كلمات رئيسية لكل من معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الوزير أحمد أبو الغيط ورئيس وزراء تونس وجلسة حوارية شاركت فيها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد ووزيرة التطوير الحكومي والمستقبل الاماراتية الدكتورة عهود الرومي وأدار الجلسة الدكتور ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة.


وشاركت مصر في العديد من جلسات المنتدى التي خصصت حول مبادرات التحول الرقمي والأمن السيبراني.. وقد شهدت فعاليات المنتدى التقاط صورة تذكارية لوزراء الخدمة المدنية العرب ودواووين الموظفين مع سمو الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي رئيس مجلس الوزراء. 


كما شارك الدكتور صالح الشيخ بصفته نائب رئيس الجمعية الإفريقية للإدارة العامة والوزير المعني بالخدمة المدنية في مصر، في الاجتماع الذي عقدته الجمعية للوزراء المعنيين بالإدارة العامة في قارات أفريقيا وامريكا اللاتينية وآسيا، بعنوان "التشكيل المستقبلي للحكومات".. حيث استعرض تجربة الإصلاح الإداري في مصر.


وعلى هامش الاجتماع أجرى الدكتور صالح الشيخ العديد من المقابلات مع بعض وزراء الخدمة المدنية والإدارة العامة وكذلك مع رؤساء جمعيتي الإدارة العامة في قارتي امريكا اللاتينية وآسيا المناظرة للجمعية الإفريقية ومسئولة مركز الامتحانات المركزي بدولة أذربيجان. 


ومن الجدير بالذكر شهدت القمة حضورا مصريا كبيرا حيث ان مصر ضيف شرف القمة حيث شارك فخامة السيد الرئيس بالكلمة الرئيسية والتي قوبلت بترحيب شديد ليس فقط من جانب المشاركين في القمة بل ومن جانب الشعب الإماراتي والخليجي والعربي. 
 

كما شارك الدكتور صالح الشيخ بالحضور في العديد من الجلسات المنعقدة في المؤتمر، وحضر الجلسة الختامية والتي أشاد فيها صاحب السمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية ووزير الداخلية بالعلاقات الطيبة مع مصر.

المجلس التنفيذى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد التخطيط دولة الامارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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