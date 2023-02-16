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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير عام الرقابة التجارية: 2 مليون جنيه.. عقوبة الإعلان عن الأوكازيونات الوهمية|فيديو

أوكازيون
أوكازيون

قال أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة والرقابة على الأنشطة التجارية؛ إن أعداد المحلات المشاركة في الأوكازيونات الشتوية وصلت إلى 2477 محلاً تجاريًا؛ مشيراً إلى أن وزارة التموين لا تتدخل في المشاركة بالأوكازيونات لأنه اختياري.

وأضاف أحمد أبو الفضل خلال لقائه في برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائية؛ أن هناك لجانًا تقوم بالتفتيش بالبحث في المحلات التجارية للتأكد من أن الاوكازيونات حقيقية  وغير وهمية وذلك من خلال احتفاظ التاجر ببونات الشراء للشهر السابق، بالاضافة إلى إلزام التجار بوضع السعرين على المنتج وهو سعر ما قبل الاوكازيونات وسعر ما بعد الاوكازيونات.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة والرقابة على الأنشطة التجارية؛ أن المفتشين يقومون بمراقبة المحلات التجارية التي تعمل في الاوكازيونات وذلك من خلال حساب نسبة هامش الربح وذلك بآليات حسابية وتجارية وذلك حفاظا على حقوق المستهلك.

وتابع أنه من حق التاجر وضع بضائع محددة للاوكازيون وبضائع اخرى لا ولكن تشترط وزارة التموين بوضع لافتة تميز البضاعة المعروضة في الاوكازيون عن غيرها؛ مشيرا الى أن الأوكازيونات الوهمية تصل عقوبتها تصل إلى 2 مليون جنيه؛ بالإضافة إلى أن هناك لجاناً فنية تتأكد من جودة المنتج المعروض في الاوكازيونات.

التموين الرقابة بضائع المحلات الاوكازيون

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