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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكثر فاعلية من الأدوية.. قشور نوعين من الحمضيات تخفض الكوليسترول بنسبة 40%

خفض نسبة الدهون
خفض نسبة الدهون

وجدت دراسة أن قشر نوعين من الحمضيات يمكن أن يكون فعالاً بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بخفض مستويات الكوليسترول.

وفقا لموقع هيلث يعد الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول لديهم خطر متزايد للإصابة بالعديد من الحالات الصحية الخطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية و هذا لأن الكوليسترول مادة دهنية توجد في الدم ويمكن أن تتراكم بمرور الوقت. إذا تركت دون علاج ، فقد يؤدي ذلك إلى انسداد.

يمكن أن تحدد الفحوصات الجديدة الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالنوبات القلبية في وقت مبكر

غالبًا ما ينتج ارتفاع الكوليسترول عن اتباع نظام غذائي غير صحي مليء بالأطعمة الدهنية ومع ذلك ، بنفس الطريقة التي يمكن أن يكون بها النظام الغذائي مسؤولاً عن ارتفاع الكوليسترول ، يمكن أيضًا استخدامه لتقليله.

خفض نسبة الدهون

وجدت إحدى الدراسات ، التي نُشرت في مجلة Oxidative Medicine and Cellular Longevity في عام 2019 ، أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الحمضيات يمكن أن تساعد في خفض نسبة الدهون في الدم و تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات ، وتحسين وظيفة البطانة ، وضغط الدم الشرياني وجد بحث منفصل ، نُشر في مجلة Diseases في عام 2017 ، أن مركبات الفلافونويد تعمل على خفض الكوليسترول.

وقالت: قد تكون مركبات الفلافونويد ذات صلة بالوقاية والعلاج من تصلب الشرايين والاضطرابات المرتبطة بتصلب الشرايين لأنها تعمل كمضادات للأكسدة ونقص الكولسترول ومضادات السكر."

ثبت أن اثنتين من ثمار الحمضيات على وجه الخصوص تخفضان نسبة الكوليسترول من خلال مجموعة من التجارب على الحيوانات.

أظهرت الدراسات أن الأطعمة التي تحتوي على الشعير يمكن أن تخفض الكوليسترول "الضار"
مستويات الكوليسترول

امراض القلب السكتة الدماغية النوبات القلبية الحمضيات قشر الحمضيات

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