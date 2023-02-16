عرضت حياتهم للخطر.. حبس مديرة حضانة 8 سنوات للتعدي على أطفال بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنح باب شرقي بالإسكندرية اليوم الخميس، مديرة حضانة بالحبس 8 سنوات، لاتهامها بالتعدي على أطفال بالضرب، وتعريض حياتهم للخطر، وإدارتها الحضانة قبل الحصول على الترخيص اللازمة.

كانت المحكمة قد أجلت القضية أكثر من مرة للاطلاع واستكمال المرافعات، بعد أن أحالت النيابة المتهمة للمحكمة إثر حبسها احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وكانت محكمة جنح الإسكندرية، حجزت قضية محاكمة مديرة الحضانة فى الجلسة السابقة بتاريخ 12 يناير إلى جلسة اليوم الموافق 16 فبراير للنطق بالحكم، وذلك بعد أن استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعات الدفاع بالحق المدني، وكذلك مرافعات الدفاع عن المتهمة.

وقد باشرت نيابة باب شرق بمحافظة الإسكندرية التحقيق فى واقعه اتهام مديرة حضانه فى منطقة شارع فؤاد التابع لقسم شرطة باب شرق بالإسكندرية بالتعدي بالضرب على أطفال الحضانة.

وبدأت الواقعة عندما تقدم عدد من أولياء الأمور بالبلاغ رقم 10515 / 2022، ضد مديرة حضانة خاصة، يتهمونها بالتعدي بالضرب على أبنائهم داخل الحضانة، وتسببها في إصابات سابقة ومشاكل نفسية لبعضهم، حيث استمعت جهات التحقيق لأقوال 10 أولياء أمور واستكملت اليوم الاستماع لعدد آخر منهم.

وقالت سارة مصطفى؛ ولية أمر لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، إنها فوجئت الخميس الماضي باتصال هاتفي ورسالة من معلمة سابقة في الحضانة، تؤكد تعرض ابنتها للضرب على يد المديرة، فضلا عن سوء تعامل العاملين مع الأطفال، مؤكدة أنها عندما استمعت للمقطع الصوتي تعرفت على صوت ابنتها ونبرة صرخاتها.

وقال محمد تاج الدين؛ أحد أولياء الأمور المشاركين في تحرير المحضر، أنه نقل ابنه من الحضانة بعد دخوله فيها بأقل من الشهر، لسوء حالته النفسية وتعرضه للتبول الليلي منذ التحاقه بها.

وأضاف الأب، أنه فوجئ أمس باتصال هاتفي من والد أحد أولياء الأمور بالحضانة، يخبره بأنهم اكتشفوا حدوث حفلات تعذيب للأطفال من مديرة الحضانة، وأن إحدى المعلمات قررت فضح الأمر لاعتراضها على ما يحدث.

وأحيل الأمر للنيابة التي قررت إحالته للمحكمة، التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهمة.