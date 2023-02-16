"غرفة الإسكندرية" تبحث مع نائب سفير أستراليا زيادة حجم التبادل التجاري

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، نائب سفير دولة استراليا إليزابيث رايت، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، وذلك بحضور عضوي مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل، والمهندس البديوي السيد، وبسنت قاسم مستشار العلاقات الخارجية بالغرفة.

وفي بداية اللقاء، قدم أشرف أبو إسماعيل عضو مجلس الإدارة، نبذة عن الغرفة ودورها باعتبارها حلقة الوصل بين التجار والجهات المعنية، كما أشار إلى أن 60% من حجم تجارة مصر الخارجية تعبر من خلال ميناء الإسكندرية.

وقال المهندس البديوي السيد أن اللقاء مناقشة التحديات التي تواجه العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية، ومن قبلها أزمة جائحة كورونا، إضافة إلى مناقشة أزمة حالة التضخم التي يشهدها العالم نتيجة الاختلال في سلاسل الإمداد.

وأشار إلى مناقشة آليات زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين المصري والاسترالي، وأهم القطاعات التي يمكن التعاون فيها كمشاريع الطاقة الخضراء، والتعدين وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على عقد مزيد من اللقاءات المشتركة، وتعزيز الجهود المشتركة في المجالات المختلفة.