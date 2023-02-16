فيريرا يحسم موقف مشاركة الونش مع الزمالك

كسف مصدر مطلع بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض يرفض التسرع في عودة محمود حمدي " الونش" مدافع الفريق للمشاركة في المباريات المقبلة.

يأتي هذا عقب تماثل الاعب للشفاء من الإصابة التي تعرض لها بقطع في وتر الخلفية، وعاد للمشاركة في التدريبات الجماعية مؤخرا بعدما أنهى البرنامج التأهيلي الخاص به.

وأكد المصدر أن المدير الفني لن يضم محمود حمدي " الونش" لقوائم المباريات إلا بعد التأكد من جاهزيته بدنيا بنسبة100%.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء المريخ السوداني المقرر له غدا الجمعة باستاد شهداء بنينا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا