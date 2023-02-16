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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشيت بعجل في الشارع.. روسيا تحظر دخول فتاة أمريكية 40 عاما

أرشيفية
أرشيفية

فرضت دائرة الهجرة التابعة لشرطة موسكو حظرا لمدة 40 عاما على دخول روسيا الفتاة الأمريكية أليسيا داي، التي احتجزت قبل أسبوعين بعد أن سارت بعجل على طول الساحة الحمراء في موسكو.‏

‏وقد صدر قرار بعدم السماح للمواطنة الأمريكية أليسيا داي، المولودة في 9 أغسطس 1988، بدخول روسيا حتى 13 فبراير 2063، وجاء ذلك في البروتوكول الرسمي الذي تمت قراءته في محكمة مقاطعة ترويتسكي في موسكو التي راجعت طرد المواطن الأمريكي من روسيا.‏

و‏تم تقديم بروتوكول ضد داي بموجب الجزء 3 من المادة 18.8 من القانون الإداري للاتحاد الروسي بـ "انتهاك مواطن أجنبي لقواعد الدخول أو الإقامة في الاتحاد الروسي"، حيث ينص القانون على فرض غرامة تصل إلى 7 روبل مع احتمال الطرد الإداري من الاتحاد الروسي، ورفضت المحكمة النظر في الملفات لأنها لم تجد أي انتهاك فيها.

وكان ‏في 1 فبراير، احتجز ضباط إنفاذ القانون الفتاة الأمريكية بينما كانت تمشي عجلا اشترته عبر الإنترنت، بينما كانت تصرخ "الحيوانات ليست طعاما" في الساحة الحمراء في موسكو، حيث تحظر المناسبات العامة غير المصرح بها. 

وقالت الناشطة الحيوانية، إنها خططت أيضا لنقل العجل إلى كيروف، وهي مدينة تقع على بعد حوالي 900 كيلومتر شمال شرق موسكو، لتظهر لها البلد الجميل. 

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وقد فرضت محكمة تفرسكوي في موسكو حكما بالسجن لمدة 13 يوما وغرامة قدرها 20 ألف روبل علي الفتاة الأمريكية لمقاومتها الاعتقال.‏

‏وقالت الفتاة الأمريكية أيضا، إنها احتفظت بسبعة خنازير صغيرة وثلاثة عجول في ملجأها، بما في ذلك الملجأ الذي احتجزت معه. 

وفي العام الماضي، أقامت الناشطة الأمريكية في وارسو حيث احتفظت بحمل أليف، وفي عام 2019 أنقذت خنزيرا في لندن واحتفظت به في شقتها، وهي لديها حاليا سبعة خنازير صغيرة وثلاثة عجول في الملجأ ، بما في ذلك الملجأ الذي تم القبض عليها معه.‏

روسيا الفتاة الأمريكية أليسيا داي الاتحاد الروسي موسكو الساحة الحمراء

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