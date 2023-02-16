تشكيل مانشستر يونايتد أمام برشلونة في الدوري الأوروبي

كشف الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة برشلونة الإسباني، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل مانشستر يونايتد

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلا من:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: إيرون وان بيساكا - رافاييل فاران - لوك شاو - تيريل مالاسيا

خط الوسط: فريد - كارلوس كاسيميرو - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - جادون سانشو - فاوت فيجورست.

تشكيل برشلونة

وضم تشكيل برشلونة كلا من:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: جوليس كوندي - رونالد أراوخو - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا

خط الوسط: فرانك كيسيه - فرينكي دي يونج - بابلو جافي

خط الهجوم: رافينيا - بيدري جونزاليس - روبرت ليفاندوفسكي.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل الفريق الكتالوني.