ضبط سيارة محملة بأجزاء دواجن غير صالحة للاستهلاك بالشرقية.. شاهد

تمكنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية برئاسة أشرف عامر رئيس المركز بالتنسيق مع مديرية التموين بالشرقية والطب البيطري من ضبط سيارة ربع نقل محمله بأجزاء من الدواجن امام أحد المحلات الدواجن المذبوحه بالمدينة غير صالحه للاستخدام الادمى.

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية انه تحت إشراف المهندس عبدالباسط عبدالنعيم وكيل المديرية تم التكليف بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة علي الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود.

وأضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية انه تنفيذا للتعليمات قامت حملة بإدارة تموين منيا القمح برئاسة علي عبد المحسن مدير الادارة وعاطف عراقي رئيس القطاع ومحمود ميرغي مفتش بالإدارة بالاشتراك مع حملة الطب البيطري تم ضبط سيارة نصف نقل بناحية منيا القمح حيث محملة بكمية من الدواجن منتهية الصلاحية عبارة عن ١١٨ كجم اجنحة دواجن منتهية الصلاحية و٢٩ كيلو جرام بانية منتهي الصلاحيه باجمالي كمية ١٤٧ كجم منتهية الصلاحية وتم تحرير ٥ محاضر ضد تجار تموينين لعدم ممارسة النشاط.

كما تم تحرير عدد ٢ محضر جنح ضد اصحاب محلات الجزارة وجاري تسليم المحاضر الي مركز الشرطة.

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