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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: أطلقنا معرضا للكتاب لترسيخ فكرة القراءة لدى الطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

 

تستعد جامعة حلوان لاطلاق المعرص السنوى السابع للكتاب و الذى  تنظم المكتبة المركزية بالإدارة العامة للمكتبات بالجامعة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف  سحر محمد بهى الدين مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

و من المقرر ان  تنطلق  فعاليات المعرض فى تمام الساعة العاشرة حتى الساعة الرابعة عصرا خلال الفترة من  ١٩ فبراير إلى ٢ مارس ٢٠٢٣ بالدور الارضى  بالمكتبة المركزية بالحرم الجامعى.

 

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان اطلاق الجامعة لمعرض للكتاب يأتى  من حرص الجامعة و اهتمامها بترسيخ فكرة القراءة فهي أساس العلم ومفتاح أبواب المعرفة . 

و كشف انه يشارك فى المعرض مجموعة كبيرة ومتميزة من دور النشر مما يثري المعرض ويساعده على تقديم خدمة متميزة للقراء من دور النشر الدولية والمحلية، حيث يشارك فى المعرض "مؤسسة الأهرام، المكتبة الأكاديمية، المؤسسة الدولية للكتاب، روابط للنشر، سمارت، الأنجلو، ميرك-المجموعة العربية للنشر، أوزوريس، إيمك، إنفينيتي، مركز الكتاب للنشر، حواديت للنشر والتوزيع".

رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان نائب رئيس الجامعة Jobs Education

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