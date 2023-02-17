عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي .. حظك اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 : فرصة تغير حياتك

برج الجدي اليوم
برج الجدي اليوم

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، من أبرز صفاته النظام والعدل، والحس الفكاهي العالي، وحب المال والأعمال والوصول إلى المناصب العليا.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

تسونامي واختفاء مدن.. خبيرة فلك تحذر من حدوث هذه الظواهر السنوات القادمة

مشاكل صحية ومهنية.. خبيرة فلك توجه تحذيرا عاجلا للأبراج النارية

برج الجدي وحظك اليوم الجمعة 17 فبراير 2023

من المحتمل أن تتحقق أهداف لياقتك قريبًا جدًا، اليوم يشير إلى صراع داخلي في العائلة، قد يكون هناك بعض التضارب في الآراء بسبب الفجوة بين الأجيال، من المحتمل أن تزعجك الشجار مع الأخ، ومع ذلك يمكنك التخفيف مع شريكك لأن منظورهم الفكاهي للحياة يمكن أن يظهر لك عالمًا مختلفًا، من المرجح أن تحافظ أفكارك المبتكرة على تحفيزك وقد تساعد أيضًا في نمو عملك ومؤسستك بشكل كبير.

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا

قد لا تواجه أي صعوبة في العمل اليوم حيث يتصرف الجميع بشكل مقبول، قد تواجه فرصة تغير حياتك اليوم حيث تقوم ببعض الاتصالات الصحيحة.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

يمكنك أيضًا المشاركة في بعض ألعاب الألغاز أو الأنشطة التي تنطوي على تحديات ذهنية لإشراك نفسك.

برج الجدي وحظك اليوم عاطفياً

إنه وقت جيد لأخذ قسط من الراحة والخروج معهم للاستمتاع ببعض الأمسيات الصيفية معًا، أولئك الذين يخرجون من العلاقة يمكن أن يتوقعوا تصحيحًا.

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

يُنصح بالابتعاد عن أي حجج ومناقشات رئيسية، يمكنك دعوة المشاكل بسبب موقفك المستقيم.

برج الجدي حظك اليوم توقعات الابراج توقعات برج الجدي الفترة المقبلة برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا برج الجدي وحظك اليوم مهنيا برج الجدي وحظك اليوم الجمعة برج الجدي وحظك اليوم صحيا برج الجدي وحظك اليوم توقعات برج الجدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب صدمته بمبلغ الغرامة.. كهربا يوجه رسالة نارية وغامضة

أغلى من نجوم الكرة.. كم يتقاضى خالد الغندور بعد تجديد عقده مع قناة الزمالك؟

رد عاجل من الخطيب لوزير الرياضة قبل مغادرة بعثة الأهلي إلى السودان

قرار عاجل من كولر لـ لاعبي الأهلي فور الوصول للسودان

صدمة جديدة لـ كهربا قبل موقعة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

زلزال نهاية البشرية يقترب.. خبير يكشف عن قوته ومكان حدوثه ..فيديو

اتحكم عليه بـ15 سنة.. القصة الكاملة لتورط فنان شهير في تهريب الآثار

شعر به سكان دول عربية.. زلزال قوي يضرب وسط تركيا

موضوعات متعلقة

تسونامي واختفاء مدن.. خبيرة فلك تحذر من حدوث هذه الظواهر السنوات القادمة

مشاكل صحية ومهنية.. خبيرة فلك توجه تحذيرا عاجلا للأبراج النارية

توقعات برج الثور .. حظك اليوم الخميس 16 فبراير 2023 : مفاجآت في انتظارك

برج الحوت.. حظك اليوم الخميس 16 فبراير 2023 : استقرار عاطفي

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 16 فبراير 2023 : تحكم في نفقاتك

برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 16 فبراير 2023 : استقرار عائلي

برج الدلو.. حظك اليوم الخميس 16 فبراير 2023 : عرض مربح لك

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 16 فبراير 2023 : حفز موظفيك

ترشيحاتنا

فيلا متحركة .. جولة داخل يخت كريستيانو رونالدو المبهر| صور

مكاسب بملايين الدولارات .. مصر تعزز صادرتها من الغاز الطبيعي المسال بـ"40%"

تحذير هام .. حلوى شهيرة تدمر جسم الأطفال وتسبب السرطان

برج الحمل .. حظك اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 : تتفوق على منافسيك

شطة: نادي الهلال تسلم قرارًا من الكاف بعقوبة جماهيره..والكاف لا يكيل بمكيالين

يا ريت يمشي .. تعليق نجم الأهلي السابق على أداء لاعب الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هكذا احتفل كريم بنزيما بعيد الحب مع حبيباته الثلاثة

تجنبها.. أكلات ومشروبات تتسبب في ارتفاع ضغط الدم

الأسماك التهمت الجثث.. مشاهد مؤثرة من الفيديو الوحيد لسفينة تيتانيك

اتحكم عليه بـ15 سنة.. القصة الكاملة لتورط فنان شهير في تهريب الآثار

فيديو

حادث مروع.. من هي البلوجر سارة محمد وماذا حدث لها/ فيديو جراف

زلزال نهاية البشرية.. خبير روسي يكشف عن قوته ومكانه المحتمل/فيديو جراف

فيروس جديد يثير القلق.. إصابات بدولة أفريقية ومناشدة عاجلة من الصحة ..فيديو

زلزال 5 ريختر يمتد أثره لـ 7 دول .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ