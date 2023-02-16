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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أثناء الزفاف.. مصرع شاب وحماته بإحدى قرى الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقي شاب  وسيدة مصرعهما  بمدينة السنبلاوين بالدقهلية، وأصيب ٣ أشخاص آخرين، إثر سقوط سيارة في مياه ترعة "البوهية" بالقرب من قرية السلام مركز السنبلاوين.

 

تلقت مديرية  أمن الدقهلية إخطارا من  شرطة النجدة، يفيد  بسقوط سيارة بمياه ترعة البوهية بالقرب من مدينة السنبلاوين انتقل ضباط المباحث  وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أنه أثناء حفل زفاف، اصطدمت سيارة ميكروباص بعمود إنارة، وسقطت في الترعة.

 

وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن مصرع "محمد سليمان محمد "، ٢٧ عاما، "العريس" وحماته  نبيله محمد ابراهيم ٤٠ عاما، تم نقل الجثامين الى مستشفى السنبلاوين وتم تحرير محضرا وأخطرت النيابه العامة.
 

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