عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حتى مارس المقبل.. فرصة للحصول على منح للدراسة بالخارج بعدد من الدول

منح للدراسة بالخارج
منح للدراسة بالخارج

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة وزارة الخارجية بأن وكالة اليابان للعلوم والتكنولوجيا  Japan Science and Technology Agency JST تقوم بتمويل برنامج Sakura  الذى يتضمن ثلاث برامج تدريبية فرعية مقسمة .

واوضحت أن هناك دورة تدريبية لتبادل الخبرات فى مجالى العلوم والتكنولوجيا والتى تستغرق نحو 7 أيام .2- برنامج  تدريبى للبحث المشترك يمتد لنحو 21 يومًا.برنامج تدريبى للعلوم والتكنولوجيا والذى يستغرق  نحو 10 يومًا.


واشارت إلى أنه  للإطلاع على كافة شروط التقدم ومواعيد الالتحاق بالدورات المقدمة خلال العام الدراسى 2022 فى إطار برنامج   Sakura  invitation program والذى يمتد حتى مارس 2023 وكذا قائمة بالجامعة اليابانية المشتركة بالبرنامج الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

https://ssp.jst.go.jp/en/program

https://ssp.jst.go.jp/media/files/pdf/en/program/1_5en_gaiyou_2022.pdf

https://ssp.jst.go.jp/media/files/pdf/en/program/2_5_online_en_gaiyou_2022.pdf

 


وكانت قد أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي عن منح  لمرحلة البكالوريوس  للحاصلين على إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والمقدمة من دولة المجر  لبرنامج دراسة البكالوريوس في المجالات الآتية   ( الزراعة – الهندسة – التكولوجيا – العلوم الطبيعية – التنمية المستدامة ).

 

واوضحت إدارة البعثات أنه يمكن مراجعة وإختيار التخصصات المخصصة  لجمهورية مصر العربية  من خلال الرابط www.stipendiumhungaricum.hu وبدون أي نفقات من البعثات .

واشارت إلى أن شروط التقدم للمنح :

أن يكون المرشح مصري الجنسية  . ألا يزيد سن المتقدم عن 21 سنة ولا يقل عن 18 سنة فى 1/9/2023  .أن يكون حاصل على إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .ألا  يتعدي تاريخ الحصول علي الثانوية العامة  أو ما يعادلها عن عامين سابقين ( 2020/2021 – 2021/2022 )   .ألا يكون قد تم حصوله علي منحة من المجر من قبل .

العلوم والتكنولوجيا وزارة التعليم العالى التعليم العالي وزارة الخارجية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب صدمته بمبلغ الغرامة.. كهربا يوجه رسالة نارية وغامضة

أغلى من نجوم الكرة.. كم يتقاضى خالد الغندور بعد تجديد عقده مع قناة الزمالك؟

رد عاجل من الخطيب لوزير الرياضة قبل مغادرة بعثة الأهلي إلى السودان

قرار عاجل من كولر لـ لاعبي الأهلي فور الوصول للسودان

زلزال نهاية البشرية يقترب.. خبير يكشف عن قوته ومكان حدوثه ..فيديو

اتحكم عليه بـ15 سنة.. القصة الكاملة لتورط فنان شهير في تهريب الآثار

مراهقة.. الجمهور يصدم ابنة شيرين بهذا الطلب ورد فعل غير متوقع منها

شعر به سكان دول عربية.. زلزال قوي يضرب وسط تركيا

ترشيحاتنا

ارتفاع هائل في مكاسب أسهم بورصات أوروبا

شبانة يعلن عن مفاجأة الأهلي أمام الهلال وتفاصيل مفاوضات الاتحاد العربي

أفضل ما دعا به الرسول ليلة الجمعة .. 9 أمور تودع بها رجب

الدوم يقدم فقرة عن مسيرة الإعلامية سناء منصور

مرتضى منصور يكشف بالتفاصيل كواليس انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك

شكري يؤكد لنظيره البرتغالي أهمية مواصلة التشاور والتنسيق مع مصر للارتقاء بالعلاقات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. 3 علامات تكشف اللانشون المصنوع بفضلات الفئران

ورقة منسية بخط دافنشي تكشف توصله للجاذبية الأرضية قبل أينشتاين بـ 400 عاما

تحذير هام .. حلوى شهيرة تدمر جسم الأطفال وتسبب السرطان

هكذا احتفل كريم بنزيما بعيد الحب مع حبيباته الثلاثة

فيديو

حادث مروع.. من هي البلوجر سارة محمد وماذا حدث لها/ فيديو جراف

زلزال نهاية البشرية.. خبير روسي يكشف عن قوته ومكانه المحتمل/فيديو جراف

فيروس جديد يثير القلق.. إصابات بدولة أفريقية ومناشدة عاجلة من الصحة ..فيديو

زلزال 5 ريختر يمتد أثره لـ 7 دول .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ