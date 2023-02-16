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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بره رخيصة.. بعض أولياء الأمور رفضوا تسلم الكتب في المدارس التجريبية والخاصة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أكد سيد مصطفى، المتخصص في شئون التعليم، أن كافة المنشورات والقرارات الوزارية الخاصة بوزارة التربية والتعليم لم يكن بها أي قرار بخصوص عدم تقديم الكتب المدرسية للطلاب، والمنشور الذي قدمته النائبة إيناس عبد الحميد غير موجود، مشددًا أن الكتب المدرسية تم تسليمها للطلاب.

وأشار "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن وزارة التعليم لم تعلن عن عدم تقديم الكتب للطلاب، مشددًا على أن كتب المستوى الرفيع تشتري من خارج الوزارة ولم توجه أي خطاب للمدرس الخاصة أو التجريبية بخصوص الكتاب.

وأوضح سيد مصطفى، أن بعض أولياء الأمور رفضوا الحصول على الكتاب المدرسي من المدرسة التجريبية والخاصة، لوجود الكتب في بعض المكتبات بأسعار مخفضة، ولابد أن لا تترك الوزارة المدارس التجريبية حرية التعامل فيما يتعلق بالكتب.

https://www.youtube.com/live/ZbqyTyS1o0M?feature=share

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم أولياء الأمور حديث القاهرة الكتب المدرسية

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