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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بفستان ذهبي .. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صدى البلد

خطفت الفنانة درة الأنظار في صورة لها عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام . 


ونالت الصورة إعجاب متابعيها حيث فستان ارتديت فستان  ذهبي ، وشعرها المنسدل علي الاكتاف ومكياج ناعم أبرز جمال ملامحها .

 

وتشارك درة مع الفنان عمرو سعد في بطولة مسلسله لرمضان 2023 "الأجهر"، من تأليف ورشة كتابة ملوك، وإنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن للمنتج صادق الصباح، وعبرت درة عن سعادتها بتعاونها الثالث مع عمرو سعد، الذي سبق وعملت معه في فيلم "مولانا" وفيلم "حديد".
كما شاركت درة في بطولة مسرحية "حتى لا يطير الدكان" مع النجم أكرم حسني، تدور أحداثها في إطار كوميدي، وهي من تأليف وإنتاج أمير طعيمة وإخراج أوتاكا، ويشارك في البطولة كل من بيومي فؤاد ومحمد أنور.

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20230216_222216
الفنانة درة الفنان عمرو سعد فستان ذهبي عمرو سعد امير طعيمة بيومي فؤاد رمضان

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