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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كل الاحترام للمنتفعين.. تامر عبد المنعم يعلن استقالته من غرفة صناعة السينما

صدى البلد

أعلن الفنان تامر عبد المنعم، استقالته  من غرفة صناعة السينما بعد مدة تجاوزت 17 عاما.


ونشر تامر عبد المنعم عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، منشورا يعلن من خلاله عن استقالته من المنصب، وكتب: لقد اعتدت في عملي الإداري الممتد لسنوات تجاوزت السبعة عشر عاما على الصرامة والجدية واتخاذ المواقف الواضحة.

 

وأضاف تامر عبد المنعم: لذلك تقدمت بـ استقالتي من غرفة صناعة السينما وأتوجه بخالص الشكر للقامات الكبيرة من أعضاء المجلس التي زاملتها على مدار عام ونصف العام.

 

واختتم: "كل الاحترام للمجلس رئيسًا ونوابا وأعضاء وكل الأسف لصغار الموظفين والمنتفعين من خارج أعضاء المجلس.

 

يفتتح الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية والمشرف العام على مشروع أبدأ حلمك السينما بين يديك، أولى محاضرات مشروع السينما فى الجامعة بجامعة عين شمس، بكلية الآداب بحضور كلا من نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود ، و عميد كلية الآداب الدكتورة حنان متولي.

تامر عبد المنعم جامعة عين شمس اعضاء المجلس الثقافة السينمائية الدكتور عبد الفتاح سعود

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