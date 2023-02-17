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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: حسام عاشور له مستقبل كبير في أوروبا بعد تسجيله أول هدف

فرج عامر
فرج عامر

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على هدف إمام عاشور في أول مباراة له مع  ميتلاند الدنماركي  عبر  حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "امام عاشور بعد ان شاهدت اليوم اول مباراة لة  مع النادي الدنماركي الجديد ميتلاند  امامسبورتنج لشبونة اؤكد ان له مستقبل كبير في أوروبا"

تمكن اللاعب امام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي والمنتقل حديثا من نادي الزمالك المصري من تسجيل أول اهدافه بقميص النادي الدنماركي وذلك بعدما احرز هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 77 وذلك بعد تصويبه قويه هزت شباك فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي ضمن مباراة الذهاب في الدوري الاوروبي وهذه أول مشاركه للاعب إمام عاشور بقميص الفريق وقد شارك بديلا.

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فرج عامر حسام عاشور نادي سموحة هدف امام عاشور الدوري الأوروبي سبورتنج لشبونة مباراة

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