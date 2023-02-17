فرج عامر: حسام عاشور له مستقبل كبير في أوروبا بعد تسجيله أول هدف

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على هدف إمام عاشور في أول مباراة له مع ميتلاند الدنماركي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "امام عاشور بعد ان شاهدت اليوم اول مباراة لة مع النادي الدنماركي الجديد ميتلاند امامسبورتنج لشبونة اؤكد ان له مستقبل كبير في أوروبا"

تمكن اللاعب امام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي والمنتقل حديثا من نادي الزمالك المصري من تسجيل أول اهدافه بقميص النادي الدنماركي وذلك بعدما احرز هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 77 وذلك بعد تصويبه قويه هزت شباك فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي ضمن مباراة الذهاب في الدوري الاوروبي وهذه أول مشاركه للاعب إمام عاشور بقميص الفريق وقد شارك بديلا.