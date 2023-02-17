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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام بصحبة هاني شاكر عبر انستجرام | شاهد

انغام هاني شاكر
انغام هاني شاكر

نشرت الفنانة أنغام صورة جديدة لها بصحبة الفنان راغب علامة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”،عبرخاصيه الاستوري.

وظهرت انغام  في الصورة مرتدية بدله أنيقًا باللون الاسود اللامع ، بينما ظهر هاني شاكر  ببدلة أنيقة باللون الأسود.

يذكر أن  الفنانة أنغام طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة “خليني شوية معاك”، منذ قليل عبر يوتيوب، وظهرت فيالكليب برفقة الفنان اللبناني صالح عبد النبي، المعروف بموديل أغاني نانسي عجرم. 

أغنية أنغام الجديدة “خليني شوية معاك”، كلمات أميرة طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال. 

الفنانة انغام عبر انستجرام اغنية انغام الجديدة “انستجرام

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