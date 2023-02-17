قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم باعتقال 5 شباب فلسطينيين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة،قامت بأعتقال 2 من الشباب بعد اقتحامها لمنزليهما في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الشاب معتصم مسودة في حي وادي حلوة، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واعتقلته بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، كما اعتقلت الشاب محمد الرفاعي بعد مداهمة منزله في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أمس يوم الخميس، ثلاثة شباب من مخيم جنين على حاجز عسكري، واقتحمت بلدة صانور جنوب جنين فجر اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر أمنية لــ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من قصي محمد طوالبة، وخليل جمال طوالبة ومهدي عدنان طوالبة، أثناء مرورهم على حاجز عسكري حوارة.