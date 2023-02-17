جدل فى ليبيا بعد اعتقال فنانة شهيرة.. لن تصدق جريمتها

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل فى ليبيا خلال الساعات الماضية على خلفية انتشار خبر اعتقال فنانة وصانعة محتوى.



وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان مساء أمس الخميس، القبض على الفنانة أحلام اليمني وصانعة المحتوى حنين العبدلي في مدينة بنغازي وإيداعهما السجن، بتهمة ارتكابهما "جرائم إلكترونية مخلة بالشرف"، ونشرهما محتوى خادشا للحياء ومسيئا للمرأة الليبية.

كما نفت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن خطفهما، مؤكدة أن هذه الأخبار "عارية عن الصحة غرضها الفتنة والنَيل من الاستقرار الأمني".

وبحسب وسائل إعلام ليبية حذرت الحكومة كل من يرتكب مثل هذه الأفعال من أنه سيلقى خلف القضبان، متوعدة بتقديم المخالفين للقضاء دون استثناء.

يذكر أن أحلام اليمني، هي إحدى أبرز الفنانات الشعبيات في ليبيا، التي تحظى أغانيها بانتشار وشهرة واسعة، كما تحظى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بمتابعة كبيرة، أمّا حنين العبدلي فهي صانعة محتوى مشهورة.

ويأتي اعتقال اليمني والعبدلي، بالتزامن مع قرار وزارة الداخلية البدء في تفعيل قانون الجريمة الإلكترونية بتشديدات صارمة، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وضبط كل من يشكل سلوكه أو أفعاله المساس بالآداب العامة أو غيرها من جرائم الابتزاز والنصب والاحتيال، والشعوذة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.