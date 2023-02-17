المجلس الأعلى للجامعات: مناقشة اعتماد لائحة أخلاقيات البحث العلمي

عقد المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

وناقش المجلس عددًا من الملفات المُتعلقة بدور مُساهمة الجامعات المصرية فى البحث العلمي، ومنها: مناقشة وضع قواعد مُنظمة لمراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والمراكز والوحدات المثيلة بالجامعات المصرية.

كما ناقش المجلس اعتماد لائحة أخلاقيات البحث العلمي بالجامعات المصرية في مجالات ( المياه، التربة، الهواء)، وكذلك ناقش أنشطة وإنجازات الجامعات فى قطاع الدراسات العليا والبحوث.

وأحيط المجلس علمًا بقيام جامعة بنها بعقد "المؤتمر السنوى الثاني للدراسات العليا للعلوم التطبيقية" بمقر جامعة بنها، وذلك خلال الفترة من 10-11 مايو 2023.