بعد الارتفاع الجديد.. أسعار الوقود في باكستان تصل لمستويات قياسية

في الوقت الذي تستمر فيه باكستان، الدولة المنكوبة بالتضخم، في التعثر من آثار الاضطراب الاقتصادي، أسقطت الحكومة قنبلة أخرى عن طريق زيادة سعر البنزين بمقدار 22.20 روبية للتر الواحد.

أصبح من المقرر أن يدفع المواطنون في باكستان 272 روبية باكستانية مقابل لتر البنزين الواحد، في حين أن الكمية المتساوية من الديزل ستكلف 280 روبية باكستانية.

وتؤدي الزيادة في أسعار الوقود إلى إلحاق مزيد من الألم بالمواطنين المثقلين بالفعل في الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ.

وجاء الإعلان عن الزيادة بعد ساعات قليلة من قيام حكومة شهباز شريف بتقديم مشروع قانون مالي إضافي في الجمعية الوطنية الباكستانية.

واقترحت الحكومة زيادة ضريبة السلع والخدمات إلى 18 في المائة - وهي خطوة تهدف إلى جمع 170 مليار روبية باكستانية من الإيرادات لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأفاد وسائل الإعلام المحلية بأن أسعار البنزين ارتفعت بمقدار 22.20 روبية باكستانية، بينما ارتفعت أسعار الديزل بنحو 17 روبية باكستانية.

وبالإضافة إلى ذلك، أصبح زيت الكيروسين أيضا أكثر تكلفة وسيباع بالتجزئة بسعر 202.73 روبية باكستانية للتر.

ودخلت الأسعار الجديدة حيز التنفيذ، أمس الخميس.