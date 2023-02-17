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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشرحة المسكونة.. القصة الكاملة لسقوط التيك توكر ابن الباشا بسبب فيديو مرعب

المتهم
المتهم

تحولت رغبات "أبناء التيك توك" من مجرد الحصول على أرباح طائلة إلى الحلم بالسينما والتليفزيون والشهرة والانتقال من مجرد تيك توكر إلى فنان وممثل مشهور وهو ما فعله التيك توكر الشهير ب "ابن الباشا" بعد لجوئه إلى حيلة أوقعته في قبضة رجال الأمن حيث نشر مقطع فيديو بث الرعب في قلوب مشاهديه من داخل مشرحة حلوان المهجورة مدعيا اختفاء صديقين له اثناء تواجدهما بالداخل. 

التحريات الأمنية كشفت الملابسات الكاملة لسقوط المتهم في منطقة العجوزة حيث تبين ان المتهم يدعى محمد. ع وشهرته "ابن الباشا" رصدته أجهزة الأمن بعد بثه فيديوهات كاذبة عن قتلى في مشرحة حلون هدفها بث الذعر في نفوس المواطنين ثم ادعى خلال الفيديو اختفاء ابن خالته وصديقه اثناء تواجدهم في المشرحة. 

وبعدما نال الفيديو نسبة مشاهدة كبيرة رصدت الأجهزة الأمنية انتشار الفيديو عبر تطبيق "التيك توك" خاصة انه يروج لوقائع مرعبة مخالفة للحقيقة وادعاء ان المشرحة مسكونة وعقب استئذان النيابة العامة القت قوات الأمن القبض على المتهم بعد تحديد مكان تواجده في منطقة العجوزة وضبط بحوزته هاتف محمول محمل عليه مقاطع الفيديوهات، وأرجع السبب إلى تحقيق نسب مشاهدات وزيادة أعداد المتابعين.

 

وقال التيك توكر ابن الباشا أمام جهات التحقيق، إن الفيديوهات التي يبثها على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن "هزار وضحك".

 

وأشار إلى أن هدفه من بث فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "نفسي أكون ممثل شهير وأشارك فى الأفلام والمسلسلات، فكنت بعمل الفيديوهات تمثيلية، ومكنش قصدي بيها الربح إطلاقا".

المشرحة المسكونة التيك توكر ابن الباشا فيديو مرعب التيك توك مشرحة حلوان

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