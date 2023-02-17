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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد إبراهيم مشرفًا على بطولة التصفية الدولية لـ مواي تاي بفلسطين

صدى البلد

وصل محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي إلى دولة فلسطين للإشراف على بطولة التصفية الدولية للمواي تاي والتي تقام في مدينة رام الله الفلسطينية وتبدأ منافساتها غدًا السبت.

وتم تكليف رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، نائب رئيس الأبيض المتوسط للمواي تاي  وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي بالإشراف على البطولة نظرًا لما يمتلكه من خبرات وتجارب تؤهله لذلك.

كما تم الاستعانة بالحكم الدولي أحمد رمضان لإعطاء دورة الحكام بوصفه حكم دولي والتي تبدأ فعاليات بداية من اليوم الجمعة في رام الله.

وأعلن محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، أنه على هامش البطولة سيتم توقيع بروتوكول بين الاتحاد المصري والاتحاد الفلسطيني  للمواي تاي.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم الاستعانة فيها بالخبرات المصرية للإشراف على البطولات العالمية والدولية المهمة حيث تم تكليف محمد إبراهيم للإشراف علي بطولة آسيا للفنون القتالية المختلطة نوفمبر 2022 ببتايا تايلاند.

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