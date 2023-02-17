عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

هل ينضم إمام عاشور إلى صفوف الأهلي قريبا ؟ فيديو

مذيعة صدي البلد رينال
مذيعة صدي البلد رينال عويضة

قدمت مذيعة صدى البلد رينال عويضة تغطية إخبارية عن حقيقة وجود اتفاق بين إمام عاشور والأهلي.
 

إمام عاشور هو لاعب نادي الزمالك السابق، انضم لصفوف ميتلاند الدنماركي في آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية اللي فاتت، في صفقة انتقال نهائي.

بدأ عاشور مسيرته مع الفريق في لقاء الأمس لفريقه في مسابقة الدوري الأوروبي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف زيه، واللي سجله إمام عاشور بعد 10 دقائق من نزوله كبديل في مباراته الأولى مع الفريق الدنماركي.

وسجل عاشور الهدف في الدقيقة 77، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، واستغل خطأ من أنطونيو أدان حارس لشبونة في تمرير الكرة، عشان يتقدم فريقه.

وعبر اللاعب الدولي المصري إمام عاشور عن فرحه من خلال تويتر وكتب وقال "إحساس رائع ان اسجل اول اهدافي في اول ظهور لي مع الذئاب.. ‏شكرا اف سي ميتلاند علي دعمكم.. ‏الحمد لله شكرا ليه جمهور مصر علي دعمكم ليا".

إحراز عاشور هدف في أول مباراة ليه مع ميتلاند الدنماركي، خلى الوسط الكروي المصري كله بيتكلم عنه وسط توقعات وتكهنات وسط تساؤل البعض عن هل هيعود إمام عاشور لصفوف نادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية اللي جاية؟

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن أن كل الكلام ده عاري تماما من الصحة وأكد  أن إمام عاشور مش هيرجع مصر قريب، وأن إمام عاشور مستمر في مسيرته الاحترافية، و أن ميتلاند تعاقد مع عاشور عشان يدفع بيه مباشرة وبعد كده يبيعه لنادي أوروبي كبير، وأكد شوبير أن دي سياسة الأندية دي.

كمان علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على هدف إمام عاشور في أول مباراة ليه مع  ميتلاند الدنماركي  من خلال  حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "امام عاشور بعد ان شاهدت اليوم اول مباراة لة  مع النادي الدنماركي الجديد ميتلاند  امامسبورتنج لشبونة اؤكد ان له مستقبل كبير في أوروبا".

ووصف مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة، هدف إمام عاشور بأنه هدف مميز، وكتب على تويتر :" إمام عاشور بداية مميزة مع ميتيلاند الدنماركى ويسجل هدف في أول ظهور مع الفريق ".

وتوقع أحمد دويدار مدافع فريق الزمالك السابق أن يلعب إمام عاشور مستقبلاً في ريال مدريد او برشلونة، ووصف بدايته أمس بالبداية المثالية"

وكتب دويدار عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ":" إمام عاشور لعيب كبير أوي مختلف عن أي لاعب وسط في مصر آخر عشر سنين، ولو ركز طول الوقت في الكرة فقد  يلعب في ريال مدريد أو برشلونة ".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيهًا مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب لم تحدث منذ 47 يومًا

قنوات مجانية.. طريقة مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ السوداني على النايل سات

بعد تراجع الطلب .. مفاجأة في أسعار الفراخ والبانيه اليوم بالمحلات

منها CBC sport.. قنوات مجانية لنقل مباراة الزمالك والمريخ بدوري أبطال أفريقيا

نقل فنان شهير للمستشفى بعد تعرضه لجلطة دماغية أثناء التصوير.. تفاصيل

انخفاض إجباري في أسعار الدواجن والبيض قريبا .. ماذا فعلت الحكومة؟

بـ الضربة القاضية.. القصة الكاملة حول وفاة الملاكم رامز حسام| فيديو

أخبار الرياضة .. شوبير يلمح لقرب رحيل سافيو عن الأهلي ... مرتضى منصور يوجه رسالة شكر لاتحاد الكرة..فيتوريا يضم كهربا للمنتخب

ترشيحاتنا

تحقيقات موسّعة في وفاة سيدة وجنينها بـ حقنة خطأ بـ أوسيم

هل مصر مُعرضة لـ زلزال مدمر؟.. البحوث الفلكية تحسم الأمر| التفاصيل كاملة

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة ويرزقك من حيث لا تحتسب

رجل يرسم الوشم على جسدها.. انتقادات لابنة رانيا فريد شوقي بسبب تاتوه

احذر .. حبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة فبركة الشات عبر مواقع التواصل

شكري يؤكد ضرورة وقف التدخلات الخارجية بليبيا ويستعرض جهود مصر لحلحلة الأزمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كم مرة يجب فيها فحص مستويات السكر بالدم؟.. الجمعية الأمريكية توضح

الخرف الجبهي الصدغي.. معلومات صادمة عن مرض بروس ويليس

بفستان لامع.. درة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

بفستان لافت.. ريهام عبدالغفور تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد| شاهد

فيديو

هل ينضم إمام عاشور إلى صفوف الأهلي قريبا ؟ فيديو

انخفاض إجباري في أسعار الدواجن قريبا.. فيديو

بعد فضيحة رشوة التحكيم.. هل يهبط برشلونة إلى الدرجة الثانية؟.. فيديوجراف

تفاصيل حالة الطقس| تعرف على موعد انتهاء موجة البرد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ