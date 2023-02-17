هل ينضم إمام عاشور إلى صفوف الأهلي قريبا ؟ فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد رينال عويضة تغطية إخبارية عن حقيقة وجود اتفاق بين إمام عاشور والأهلي.



إمام عاشور هو لاعب نادي الزمالك السابق، انضم لصفوف ميتلاند الدنماركي في آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية اللي فاتت، في صفقة انتقال نهائي.

بدأ عاشور مسيرته مع الفريق في لقاء الأمس لفريقه في مسابقة الدوري الأوروبي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف زيه، واللي سجله إمام عاشور بعد 10 دقائق من نزوله كبديل في مباراته الأولى مع الفريق الدنماركي.

وسجل عاشور الهدف في الدقيقة 77، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، واستغل خطأ من أنطونيو أدان حارس لشبونة في تمرير الكرة، عشان يتقدم فريقه.

وعبر اللاعب الدولي المصري إمام عاشور عن فرحه من خلال تويتر وكتب وقال "إحساس رائع ان اسجل اول اهدافي في اول ظهور لي مع الذئاب.. ‏شكرا اف سي ميتلاند علي دعمكم.. ‏الحمد لله شكرا ليه جمهور مصر علي دعمكم ليا".

إحراز عاشور هدف في أول مباراة ليه مع ميتلاند الدنماركي، خلى الوسط الكروي المصري كله بيتكلم عنه وسط توقعات وتكهنات وسط تساؤل البعض عن هل هيعود إمام عاشور لصفوف نادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية اللي جاية؟

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن أن كل الكلام ده عاري تماما من الصحة وأكد أن إمام عاشور مش هيرجع مصر قريب، وأن إمام عاشور مستمر في مسيرته الاحترافية، و أن ميتلاند تعاقد مع عاشور عشان يدفع بيه مباشرة وبعد كده يبيعه لنادي أوروبي كبير، وأكد شوبير أن دي سياسة الأندية دي.

كمان علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على هدف إمام عاشور في أول مباراة ليه مع ميتلاند الدنماركي من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "امام عاشور بعد ان شاهدت اليوم اول مباراة لة مع النادي الدنماركي الجديد ميتلاند امامسبورتنج لشبونة اؤكد ان له مستقبل كبير في أوروبا".

ووصف مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة، هدف إمام عاشور بأنه هدف مميز، وكتب على تويتر :" إمام عاشور بداية مميزة مع ميتيلاند الدنماركى ويسجل هدف في أول ظهور مع الفريق ".

وتوقع أحمد دويدار مدافع فريق الزمالك السابق أن يلعب إمام عاشور مستقبلاً في ريال مدريد او برشلونة، ووصف بدايته أمس بالبداية المثالية"

وكتب دويدار عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ":" إمام عاشور لعيب كبير أوي مختلف عن أي لاعب وسط في مصر آخر عشر سنين، ولو ركز طول الوقت في الكرة فقد يلعب في ريال مدريد أو برشلونة ".