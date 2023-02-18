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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طريقة إحياء ليلة الإسراء والمعراج.. أهم العبادات وحكم صيامها

العبادة
العبادة

يعيش المسلمون الآن في مشارق الأرض ومغاربها، ليلة الإسراء والمعراج، وقد يجهل البعض كيفية إحياء ليلة الإسراء والمعراج رغبة في نيل مزيد من الثواب والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الذكرى العطرة.

 

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وهنا في هذا التقرير نكشف كيفية إحياء ليلة الإسراء والمعراج، ونبين أبرز وأهم العبادات التي ينبغي على المسلم أن يؤديها في هذه الليلة.

طريقة إحياء ليلة الإسراء والمعراج

 

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يستحب  إحياء ليلة الإسراء والمعراج، بالعبادات والطاعات ومن أبرز هذه العبادات التي يحبها الله هي الصيام، منوهة أن هناك كذلك إطعام الطعام وإخراج الصدقات والسعي على حوائج الناس، والإكثار من الذكر والإستغفار.

وقالت دار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من التطوع بصوم ليلة الإسراء والمعراج، لما ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».

وذكرت، أن النبي الكريم، كان يحرص على الصيام في رجب لما له من مكانة عظيمة عند الله، ولم يرد عن صوم الإسراء والمعراج أنه سنة.

وأشار ت إلى أن صوم يوم 27 رجب ليلة الإسراء والمعراج لا حرج فيه لأن الصيام طاعة مطلوبة فى هذه الأوقات فى رجب وشعبان حتى نمهد نفسنا لشهر رمضان، فيجوز صوم ليلة الإسراء والمعراج احتفاء بأن الله من على رسولنا صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج وبنزول وفرض الصلوات الخمس.


حكم إحياء ليلة الإسراء والمعراج

 

كما أرشد الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، على كيفية إحياء ليلة الإسراء والمعراج، التي توافق يوم السابع والعشرين من رجب.

وحث عاشور، كل مسلم أن يحي ليلة الإسراء والمعراج، وذلك بكثرة الذكر وقراءة القرآن الكريم وسنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- والاطلاع على سيرته العطرة، وصلاة ركعتين قيام ليل، منبهًا على أن الصلاة معراج القلب إلى الله تعالى، مشيرًا إلى أنها رحلة روحية يطوي الإنسان فيها فواصل البعد بينه وبين الله، ويدنو من خالقه ورازقه -سبحانه وتعالى-.

وألمح إلى أنه في الصلاة يكون الإنسان في موارد القرب والحب الإلهي العظيم، ويعلن عن تصاغره وعبوديته لخالقه، وتتسع أمام الإنسان آفاق العظمة والقدرة الإلهية المطلقة، ويتجسّد للإنسان فقره وضعفه وحاجته إلى غنى بارئه ورحمته، وتزول الحجب بين العبد وربّه، فتفيض إشراقات الحب والجمال الإلهي على النفس، لتعيش أسعد لحظات الإيمان والرّضى.

ولفت مستشار المفتي السابق، إلى أن كل إنسان يستطيع أن يعرج يوميًا إلى الله تعالى عن طريقة أداء الصلوات، موضحًا أن أداء الصلاة ليلًا فهذا إسراء وأداء الصلوات في أكثر من مكان يعد معراجًا لأن الانتقال من طاعة إلى طاعة فهو معراج يقرب العبد من ربه -عز وجل-، منوها بأن المعنى الحقيقي للمعراج هو القرب من الخالق جل شأنه.

معجزة الزمان والمكان
 

كما طوى الله لنبيه الزمان والمكان، فكان الزمان بالنسبة له لحظة وكان المكان بالنسبة له خطوة، وجمع الله للنبي محمد، الأنبياء صلى بهم في المسجد الأقصى.

وتدلنا معجزة الإسراء والمعراج، على أن من صبر ورضي على كل ضيق يمر به مستسلما لله تعالى، يعلم أن عاقبة الله له خير، وأن عطائ الله له لا ينقطع أبدا، ولن يصل العبد لهذه الحالة إلا إذا كان محققا للعبودية لله تعالى، فرحلة الإسراء والمعراج، رفعت شأن العبودية في وصف النبي (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى).

كما أن العبودية معناها أن تكتفي بالحق عن الخلق، وأن يكون الله مقصود عبده في كل شئ، والمساجد هي أقدس أماكن العبودية.

خرق قانون السببية


أكد الدكتور محمود الهواري، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أنه مع تجدُّد شهر رجب من كلِّ عامٍ يتذاكر النَّاس قصَّة الإسراء والمعراج.

وقال الهواري، في منشور عبر صفحته على فيس بوك، أن المسلم ليقف خاشعًا متأمِّلًا في محراب السِّيرة العطرة -على صاحبها أفضل الصَّلاة والسَّلام- ويحاول إعادة قراءة هذه الرِّحلة العجيبة الَّتي خرقت قانون الأسباب، وقرَّبت خير العباد إلى ربِّ الأرباب.

وتابع العالم الأزهري: معجزة الإسراء والمعراج، أفاضت على المسلمين من الخير والبركة ما يثير الدَّهشة والإعجاب.

وكشف الهواري، عن أبرز الفوائد من معجزة الإسراء والمعراج، منوها أن هذه المعجزة بينت أن قضاء الله وقدره خيرٌ كلُّه، وإن لم يفطن العبد إلى دقيق معانيه.

كما أكدت هذه المعجزة، أن المنح كامنةٌ في طيِّ المِحَن، واليسر مقرونٌ بالعسر، والنَّصر مع الصَّبر، والفرج مع الشِّدَّة، ونحن أمَّةٌ عابدةٌ، وهذه أجلُّ صفاتِ الأمَّة، وفي هذه المعجزة إشارة إلى أن التَّسبيح هو باب الفرج.

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