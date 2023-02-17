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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة سوهاج: تقدم ملحوظ في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

صدى البلد

شارك مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج في ورشة عمل عن إعداد وصياغة اللائحة النموذجية لمراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بعدد من الجامعات المصرية، وذلك بالتعاون مع هيئة أمديست الأمريكية، والتي استمرت على مدار يومين، بإحدي الفنادق بالقاهرة.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة يعد بمثابة خطوة هامة وضرورية، وخاصة أن مصر شهدت فى السنوات الماضية، تقدماً ملحوظاً فى مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأضاف أن القيادة السياسية سعت إلى توفير بيئة ومناخ ملائم لتضافر جهود كافة مؤسسات المجتمع لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة.

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جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور طارق زكي مدير المركز أنه تم خلال الورشة استعراض أهداف المراكز وكافة الأنشطة والخدمات التي يمكن لمراكز ذوي الإعاقة تنفيذها، بالإضافة إلى مناقشة هيكل الإدارة التنفيذية والمهام والصلاحيات داخل هذه المراكز، ووضع بنود الخطة السنوية لموارد المركز.

وأضاف الدكتور محمد عبدالعظيم نائب مدير المركز  وممثل الجامعة بالورشة أنه شارك بالورشة 30 عضوا من ممثلي مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة من مختلف الجامعات المصرية، موضحاً أنه تم تناول العديد من الموضوعات خلال الورشة.

ومنها إعداد جلسات عصف ذهني ومجموعات عمل حول أهداف المراكز وأنشطتها، عرض الكيانات المتاح تأسيس المراكز على هيئتها واختيار الكيان الأنسب لها، وأيضاً مناقشة الهيكل التنظيمي والإداري.

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