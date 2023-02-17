إبراهيم سعيد يصدم جماهير الزمالك بعد التعادل مع المريخ.. ماذا قال؟

علق إبراهيم سعيد لاعب الزمالك السابق ، علي تعادل الزمالك اليوم امام المريخ السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وغرد سعيد من خلال حسابه الشخصي تويتر :" الزمالك 99.9%
خارج بطوله أفريقيا !!
تعادل نادي الزمالك مع نظيره المريخ السوداني سلبيا خارج الديار فى المباراة التى أقيمت بملعب استاد شهداء بنينا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
بدأ الزمالك اللقاء بتحفظ دفاعي أمام فريق المريخ السوداني ومرر محمد عبدالشافي كرة تصل داخل منطقة الجزاء وأخفق أحمد سيد زيزو فى اللحاق بها.
كادت دفاعات المريخ تتسبب فى فرصة خطيرة بالدقيقة الخامسة بعدما سدد مدافع المريخ الكرة فى جسم سيف الجزيري وفشل زيزو نجم الزمالك فى السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء.
وسدد البرازيلي دا سوزا كرة قوية فى الدقيقة السابعة تصطدم بأقدام مدافعي الزمالك وتصل إلى محمد عواد حارس الزمالك