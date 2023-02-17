سياحة النواب تتفقد ميناء شرم الشيخ البحري

تفقد وفد لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، ظهر اليوم، ميناء شرم الشيخ البحري.



وأجرت اللجنة جولة تفقدية بصالاتي الوصول والسفر للوقوف علي آخر التطورات التي شهدتها الميناء ورصد أي سلبيات موجودة.



واستمع وفد اللجنة لعرض أيمن يوسف مدير الميناء حول آليات العمل ومعدلات الوصول وطبيعة ونوعية الرحلات.



وطالبت النائبة نورا علي بضرورة وضع تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير سيارات لنقل الوافدين على الميناء لداخل المدينة.



ويأتي ذلك في ثالث أيام الزيارة الميدانية التي تجريها اللجنة برئاسة النائبة نورا علي، لمحافظة جنوب سيناء.