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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سياحة النواب تتفقد ميناء شرم الشيخ البحري

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

تفقد وفد لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، ظهر اليوم، ميناء شرم الشيخ البحري.


وأجرت اللجنة جولة تفقدية بصالاتي الوصول والسفر للوقوف علي آخر التطورات التي شهدتها الميناء ورصد أي سلبيات موجودة.


واستمع وفد اللجنة لعرض أيمن يوسف مدير الميناء حول آليات العمل ومعدلات الوصول وطبيعة ونوعية الرحلات.


وطالبت النائبة نورا علي بضرورة وضع تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير سيارات لنقل الوافدين على الميناء لداخل المدينة.


ويأتي ذلك في ثالث أيام الزيارة الميدانية التي تجريها اللجنة برئاسة النائبة نورا علي، لمحافظة جنوب سيناء.

 

 

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ميناء شرم الشيخ مجلس النواب ذوي الاحتياجات الخاصة كبار السن جنوب سيناء

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