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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ده وقت الدعم.. خالد الغندور يوجه رسالة نارية لجماهير الزمالك

صدى البلد

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة إلى جماهير الزمالك بعد التعادل اليوم امام المريخ السوداني .

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي فيس بوك :" الزمالك فوق الكل وأهم من الكل وصعب علي الكل ادعم ناديك فقط ده وقت الدعم مش الهدم".

وستكون مباراة الزمالك المقبلة  في دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي، يوم 25 فبراير الجاري، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس.

وتقام مباراة العودة بين الزمالك والترجي  يوم 7 مارس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.

ويلتقي الترجي مع شباب بلوزداد غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

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