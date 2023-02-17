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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحضور وزاري | افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

وزيرا الشباب والأوقاف
وزيرا الشباب والأوقاف ومحافظ بورسعيد ومستشار رئيس الجمهورية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، مساء اليوم الجمعة، حفل افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وذلك بالمسرح الكبير في المركز الثقافي "أوبرا بورسعيد"، بمشاركة 65 متسابقا يمثلون 41 دولة مشاركة في المسابقة.


تضمن حفل الافتتاح تلاوة آيات من القرآن الكريم، وفقرات إنشاد ديني، وتكريم عدد من كبار المشايخ، وأسر رجال دين راحلين.


في هذا الصدد، أثني وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، علي كافة الترتيبات والتنسيقات الخاصة لتنظيم المسابقة على أرض بورسعيد، والتي تم خلالها استقبال ضيوف المسابقة من 41 دولة من بينها: الامارات، وتونس، الجزائر، السودان، فلسطين، الأردن، نيجيريا، كينيا، كندا، لبنان، المغرب، أمريكا، اليمن، إثيوبيا، إندونيسيا، أوغندا، باكستان، وتشاد، والهند.


وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اهتمام مصر الدائم باحتضان شباب العالم في مختلف المجالات والأحداث والفعاليات الرياضية والثقافية والدينية وغيرها من المجالات، واستضافتهم في شتى البرامج والمشروعات الدولية المشتركة.


ولفت وزير الشباب والرياضة إلى سياسة الوزارة الرامية إلى إشراك الشباب فى المؤتمرات، والقمم الشبابية الدولية، لتمثيل مصر بها، وكفرصة لتبادل الخبرات والثقافات مع مختلف شباب العالم، وفى إطار التوجه نحو تمكين الشباب وإعداد القيادات الشبابية.
 

ونوه الدكتور أشرف صبحي إلي مجموعة من الحزم من المشروعات المتكاملة والخطط الطموحة فى مصر بهدف تمكين الشباب فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والتنموية بوجه عام تعمل جميعها فى ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى يولي دعمًا واهتمامًا ورعاية غير مسبوقة للشباب المصرى من خلال تعظيم مساهماتهم ووضع متطلباتهم فى مقدمة أجندة أولويات ومسارات العمل الوطنى.


وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن المسابقة تقام في دورتها السادسة، وتحمل اسم الشيخ المبتهل "نصر الدين طوبار"، وأنها تعتبر واحدة من أكبر المسابقة الدينية الدولية، وتجمع مشاركين من كافة أنحاء العالم، لافتًا إلى أنه جرى اتخاذ كافة الترتيبات والتنسيقات على أعلى مستوى لإقامة المسابقة على أرض بورسعيد والتي علي موعد مع استقبال أكبر مسابقة دينية دولية، تجمع مشاركين من كافة أنحاء العالم.

 

وأكد المحافظ، على أهمية تنفيذ المسابقة وحفل الافتتاح وحفل الختام على أعلى مستوى؛ نظرا لأهمية المسابقة الدينية في المقام الأول، فضلا عن أنها تعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية أمام دول العالم.

 

وشدد المحافظ على أن احتفالية افتتاح المسابقة تعكس الطابع الديني والتراثي والمزج بيت الأداء القديم والحديث في الابتهالات والعروض الدينية المقدمة خلال حفل افتتاح المسابقة.

وزير الشباب الأزهر وزير الاوقاف الازهر الشريف الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة محافظ بورسعيد الدكتور محمد مختار جمعة أسامة الأزهري أشرف صبحي محمد مختار

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