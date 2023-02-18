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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم السبت 18 فبراير 2023 : تجذب انتباه شخص

برج الدلو وحظك اليوم
برج الدلو وحظك اليوم

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يكره الحديث الجانبي، والنميمة، لا يهتم كثيرًا بالمجاملات التي يرضيها الناس، يطمح إلى التغيير إلى الأفضل.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم السبت 18 فبراير 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الدلو وحظك اليوم السبت 18 فبراير 2023

تشير التنبؤات الفلكية اليومية إلى أن برج الدلو قد يجدون المزيد من النجاح في سعيهم لتحقيق الذات من خلال اتباع نهج مباشر، من المرجح أن تتحقق النتائج التي كنت تأملها في العمل وذلك بفضل التخطيط الدقيق الخاص بك، لن يكون هناك نعيم منزلي بدون بعض العمل من جانبك، إن الحفاظ على وضع مالي سليم سيجعل من الممكن تحقيق طموح طويل الأمد، سيكون الحصول على قسط كافٍ من النوم في الأوقات المناسبة أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة جيدة.

توقعات برج الدلو اليوم مهنيا

من المرجح أن يتلقى كبار المهنيين في القوى العاملة عقودًا جديدة تسمح لهم بعرض مهاراتهم المبتكرة، أولئك الذين يفكرون في إجراء تغيير مهني يمكنهم القيام بذلك.

‏توقعات برج الدلو صحيا

يمكن أن تساعد زيارة إلى خبير التجميل بعض مواليد برج الدلو في العثور على الروتين المثالي لبشرتهم وشعرهم وأظافرهم.

توقعات برج الدلو عاطفيا

يمكن أن يساعد السلوك الساحر في جذب انتباه الشخص الذي تتخيله، بعد انفصال قصير ، تجلب عودة أحد الأحباء سعادة لا حدود لها ومن المرجح أن تحسن الآفاق الرومانسية بشكل دائم.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

من الجيد أن تتلقى أموالًا من الشركة في شكل أرباح أو أسهم، من شأن الأساس المالي القوي أن يسمح بالتوسع السريع. 

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