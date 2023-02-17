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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بداية مارس.. شعبة الأرز تزف بشرى عن الأسعار

الأرز
الأرز

كشف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، حقيقية أزمة الأرز، وصعوبة وجوده  في الأسواق المصرية.

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تقرير حكومي يكشف: مصر لديها مخزون استراتيجي من الأرز


وأضاف رجب شحاتة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن يوجد أرز يكفي البلد كلها، وسعر الأرز ارتفع ٥٠٠ جنيه دفعة واحدة، متابعا أن بالفعل هناك أزمة في وجود الأرز في بعض المحال، والسلاسل التجارية.

هناك عوامل ترفع الأسعار غصب عن الجميع

 تابع رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن هناك عوامل ترفع الأسعار غصب عن الجميع، وخاصة في ظل الظروف الأخيرة، والأرز متوافر عند الفلاحين.


وأكمل رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن  وزارة التموين أعلنت عن مبادرة لاستيراد الأرز الشعير لحل أزمة الأرز، ومع بداية مارس يتوافر الأرز في الأسواق.

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