رانيا علواني: التطعيمات قادرة على حماية أسرة بأكملها من سرطان عنق الرحم

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامجها "معكم" المذاع عبر قناة CBC، القائمين على الحملة التوعوية بمرض سرطان عنق الرحم، الدكتورة هالة عدلي حسين سكرتير عام الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، والدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم والدكتورة رانيا علواني واستشاري أمراض النساء والتوليد.



وقالت الدكتورة رانيا علواني، استشاري النساء والتوليد، إن التطعيمات اللازمة قادرة على حماية أسرة بأكملها من سرطان عنق الرحم فضلا عن الكشف الدورى الذى يساهم في اكتشاف المرض مبكرا.

وأكملت رانيا علواني: "حال تفاقم الفيروس يتم إزالة عنق الرحم والرحم بالكامل، وهذا الأمر كان قبل اكتشاف سرطان عنق الرحم، ويجب فحص السيدات كل 3 سنوات للكشف عن سرطان عنق الرحم".