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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الجزائري يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة التعاون في مجالات السلم والأمن

وزير الخارجية الجزائري
وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة

بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مسائل تتعلق بالتعاون بين الجزائر والمنظمة الأممية، لاسيما في مجالات السلم والأمن وتفعيل الحلول السلمية للأزمات.


جاء ذلك خلال اللقاء، الذي جمع بينهما في ختام مشاركتهما في أعمال الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، اليوم، بالعاصمة الإثيوبية اديس ابابا.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن وزيرها رمطان لعمامرة أجرى أيضا محادثات ثنائية مع نظيره الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، حول أهم القضايا المدرجة على جدول أعمال المجلس التنفيذي وقمة الاتحاد الأفريقي.
وبحسب البيان، أجرى الوزير الجزائري، على هامش هذه الدورة، محادثات ثنائية مع نظيره البرتغالي جواو كرافينيو؛ تركزت حول علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة التي من شأنها تعميق روابط الصداقة والتعاون بين الجزائر والبرتغال وفقا لأحكام معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تربط البلدين منذ عام 2005.

وزير الخارجية وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة انطونيو جوتيريش الجزائر

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