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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عامل ينقذ قطة تحت أنقاض الزلزال.. لن تصدق ردة فعلها|فيديو

إنقاذ قطة من تحت
إنقاذ قطة من تحت الأنقاض

منذ أن ضربها الزلزال المدمر الأسبوع الماضي، مازالت السلطات التركية تكافح لضمان حصول الناجين على الإمدادات الكافية والمأوى والبقاء بلا أمراض.

فقد قتل الزلزال المدمر أكثر من 41 ألف شخص في تركيا وسوريا، ولكن وسط انتشار الصور ومقاطع الفيديو التي تؤلم القلوب، ظهرت أيضًا بعض المشاهد التي تنشر الأمل على الإنترنت.

 

ردة فعل قطة أنقذها عامل

تمكن عامل إغاثة من إنقاذ قطة من تحت الأنقاض بعد أيام من الزلزال المدمر، فما كان منها إلا أن جلست على كتفه ورفضت تركه في تعبير عن الامتنان الشديد للعامل.

انتشر مقطع فيديو للقطة وهي تجلس على كتف عامل الإنقاذ وتشم وجهه رافضة تركه.

حصد المقطع أكثر من 3.1 مليون مشاهدة، حيث ترك الابتسامة على وجوه المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بقلوب رجال الإنقاذ الرحيمة.

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