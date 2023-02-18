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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بحضور ٩ مخرجين.. مناقشة بين صناع الأفلام والجمهور في سينما مترو بالإسكندرية

الناقد محمد نبيل
الناقد محمد نبيل

 شهدت عروض اليوم الأول من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في دورته التاسعة، إقبال جماهيري في سينما مترو، حيث توافد قطاع كبير من مختلف الأعمار.  

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وحرص 9 من مخرجي الأفلام على الحضور، ومشاهدة أفلامهم مع الجمهور، وشهدت المناقشة التي أعقبت العرض تفاعل كبير مع الحضور، وأدار الندوة الناقد محمد نبيل.   

 

وتحدث المخرج Toby Andria عن فيلمه Chiatura قائلا: قررت صنع نهايتين للفيلم، لأن هذا الأمر يجعله يقدم رسالتين مختلفتين، والرسالة الثانية من الفيلم تعطي للمشاهد أمل في المستقبل، والفيلم ليس عن قصة حقيقية، بل هو فيلم روائي.   

 

فيما قال المخرج العباس حميد الدين عن فيلمه في شئ، أنا سعودي الجنسية، لكني نسبت الفيلم لمصر في المسابقة، بسبب شركة الإنتاج، مشيرا أن الفيلم يتحدث عن اثار الحرب التي لا تنتهي بالرغم من توقفها، وأضاف: الفيلم به رسالة عالمية من وجهة نظر الاطفال، فكان نصف الفيلم مليئ بالفرحة، لكن الحرب غيرت كل شئ.  

وقالت مخرجة فيلم مقاسات وبعد الصورة في المرآة غير حقيقية المشارك في مسابقة الطلبة، أن العمل كان مشروع تخرجها، وأضافت: كنت أريد ان أربط شخصين بطريقة غير مباشرة، وهو أول فيلم ليس خضت تحدي كبير بهذه التجربة خاصة فيما يتعلق بتوفير الميزانية.  

 

الأردنية روان وليد مخرجة فيلم حي، قالت أنا تخصصي قسم إذاعة وتلفزيون، وجزء من شغلي في الصحافة، وفكرة فيلم ظلت تراودني لمدة ٣ سنوات، لكن العمل الفعلي على المشروع أخد ٤٠ يوم من بداية التحضير.  

اليوم الأول لعروض أفلام الدورة التاسعة شهد أيضا حضور المخرج الجزائري شاكر بوكيف بفيلمه أوليفيا، وقال أنه كان يتوقع هذا الحضور الكبير، لأن الجمهور السكندري هو جمهور ذواق، وهذه المرة الثانية الذي يشارك فيها في مهرجان الاسكندرية، وسعيد للغاية بتقديم أفلامه في مصر.  وقد حضر مناقشة الأفلام أكثر من مخرج أخر ومنهم علاء الدين جابر، و Vasily Chuprina الذي أكد كل منهم على ضرورة عرض الأفلام القصيرة على الشاشات الكبيرة، مثمنين دور المهرجان الحيوي في هذه المنطقة من العالم.  وانطلق حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، مساء الخميس 16 فبراير، في دار أوبرا الإسكندرية بحضور نجوم الفن ووسائل الإعلام وجمهور السينما بعروس البحر الأبيض المتوسط.   

 

وحضر  حفل افتتاح المهرجان كل من الفنان رمزي العدل والمنتج محمد العدل، ودكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، والمخرجة نجوى نجار، والمخرج عمر عبد العزيز، والممثلة رشا مهدي، سامية أسعد، والمنتجين صفي الدين محمود ومعتز عبد الوهاب.  

 

تقام عروض أفلام المهرجان فى سينما مترو بوسط البلد خلال الفترة من ١٦ إلى ٢١ فبراير الجارى، وجميع العروض مجانية ومفتوحة للجمهور طوال فترة المهرجان.   تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية. ، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة. 

مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير الناقد محمد نبيل المخرج Toby Andria فيلم Chiatura

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