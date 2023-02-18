جميع الخدمات مجانية.. تفاصيل جديدة عن مدينة البعوث الإسلامية

خصص برنامج مانشيت" حلقة خاصة داخل مدينة البعوث الإسلامية ومركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب للدراسة بالأزهر الشريف.

ومن جانبه قال الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف مدير عام شئون الطلبة والخدمات بمدينة البعوث الإسلامية، إن

المدينة تضم كوكتيل جميل من البشر جاء من جميع دول العالم للدراسة فى الأزهر الشريف.

واشار إلى أن الأزهر يعنى تنوع الثقافات والمعارف والحضارات، والذى لا يغلب مذهب على آخر، ولا يتعصب لمذهب على آخر، مؤكدا أن ثقة العالم فى الأزهر هى التى جعلت الطلاب من اكثر من 106جنسية متواجدون فى مدينة البعوث الإسلامية.

وأوضح أن الأزهر يعنى تنوع الثقافات والمعارف والحضارات، والذى لا يغلب مذهب على آخر، ولا يتعصب لمذهب على آخر، مؤكدا أن ثقة العالم فى الأزهر هى التى جعلت الطلاب من اكثر من 106جنسية متواجدون فى مدينة البعوث الإسلامية.

ولفت إلى أن عدد الطلاب بالمدينة ما يقرب من 3 آلاف و500 طالب و700 طالبة، وذلك بالتنسيق مع مصر وسفارات مصر بالخارج ووزارة الخارجية والأزهر الشريف حيث هناك مشروع ثانوى للمنحة ويتم تحديد عدد معين لكل دولة، حيث تقوم المدينة بإجراءتها الطبيعية لاستقدام هؤلاء الطلاب وإرسال تذاكر الطيران لهم وتخصيص أماكن للسكن لهم.

نوه إلي أن جميع الخدمات بالمدينة مجانية حتى الرحلات مجانية، تنفيذا لتوجهات الإمام الأكبر، كما يتم صرف منحة شهرية لكل طالب 1500 جنيه، بالإضافة للكشف الطبى والعلاج بمستشفيات طب الأزهر والحسين والزهراء والتعاون مع مستشفيات أخرى.

https://youtu.be/ZwI0x6s_0fs



