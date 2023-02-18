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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هداف إفريقيا يكشف سر استبعاد ميدو من منتخب مصر في اللحظات الأخيرة

ميدو
ميدو

كشف اللاعب محمد ناجي جدو نجم منتخب مصر في العصر الذهبي ولاعب النادي الأهلي السابق، عن سر استبعاد ميدو من اللعب لمنتخب مصر واختياره للعب بدلا منه حيث كان اخر لاعب ينضم لمنتخب مصر في اللحظات الأخيرة.

 

 ميدو احد ابرز اللاعبين الموجودين

واضاف محمد ناجي جدو علي قناة “ام بي سي”، انني انضممت إلي معسكر المنتخب في القاهرة وكان عددنا 34 لاعبا.. كما انه من المؤكد ان يتم الإعلان عن الأسماء التي تم اختيارها لتمثيل منتخب مصر بعد انتهاء المعسكر وكان نجم منتخب مصر اللاعب ميدو أحد ابرز اللاعبين الموجودين.
 

واشار جدو ، إلي انه بعد انتهاء المعسكر حمل حقيبته وتوجه إلي حوش عيسي للغذاء مع والدته وأسرته ولكن فوجئ بالاعب عبد العزيز توفيق يبلغه تليفونيا باختياره ضمن منتخب مصر وطلب منه العودة مرة أخري إلي القاهرة ولكنه فضل ان يقضي اليوم وسط اسرته الذين استقبلوه بفرحة عارمة.
 

ميدو منتخب مصر العصر الذهبي النادي الأهلي القاهرة معسكر أسرته

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