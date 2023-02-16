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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تاريخه خالي من البطولات

محمد صلاح يفتح النار: فاروق جعفر أهلاوي وله مواقف ضد الزمالك

فاروق جعفر
فاروق جعفر

قال اللاعب محمد صلاح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، ان فاروق جعفر صرح انه اهلاوي وان تاريخه في نادي الزمالك خالي من البطولات و الالقاب وهذه حقيقة معروفة للقاصي و الداني ويشهد علي ذالك اتحاد الكرة.

 فاروق جعفر كلاعب كرة قدم لاخلاف عليه

واضاف  محمد صلاح علي قناة “إم بي سي”، ان فاروق جعفر له مواقف عديدة ضد نادي الزمالك ولكن فاروق جعفر كلاعب كرة قدم لاخلاف عليه سواء في جيله او بعد جيله.

 

واكد صلاح، انه عندما تولي منصب المدير الفني لنادي الزمالك حاول البعض فرض فاروق جعفر ضمن جهاز التدريب وذلك في مكتب المستشار مرتضي منصور ولكنني رفضت علي الفور وتركت الساحة له ليقوم هو بتدريب فريق الزمالك.

 

 

فاروق جعفر محمد صلاح اهلاوي تاريخه الزمالك المستشار مرتضى منصور

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