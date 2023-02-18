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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اِعرف قيمة الجوائز و الشروط .. جامعة القاهرة تنظم مسابقة لحفظ الأحاديث النووية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الإدارة العامة لرعاية للشباب بجامعة القاهرة ، عن إقامة المسابقة العامة لحفظ  الأحاديث النووية وشروحها
على مستوى الجامعة ، وذلك خلال الفتره 19 فبراير حتى يوم 22 من نفس الشهر للعام الجامعى 2022-2023.

كما أعلنت الادارة العامة لرعاية الشباب ، أن الفائزين يقدم لهم جوائز مالية قيمتها

مجالات التسابق 

المسستوى الأول : حفظ أربعين حديثا نوويا كاملا مع شرحها 

المستوى الثانى : حفظ ثلاثين حديثا نوويا كاملا مع شرحها 

المستوى الثالث:حفظ عشرين حديثا نوويا كاملا مع شرحها 

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الجوائز المالية 

المستوى الأول   900 جنية لـ 10 طلاب 

المستوى الثانى   750 جنية  لـ 10طلاب

المستوى الثالث   600 جنية لـ 10 طلاب

جامعة القاهرة 

نظمت وحدة السلامة والصحة المهنية بكلية العلوم جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم، ندوة تعريفية بعنوان (الزلازل: كينونتها ومخاطرها وإدارة الكارثة)، أمس الأربعاء 15 فبراير، بقاعة ابن سينا بالكلية.

واستهدفت الندوة التعريف بصورة علمية بنشأة الصفائح الأرضية وعلاقتها بالزلازل، وأنواع الحركات الأرضية وشدتها، وحزام الزلازل وموقع مصر منه، وقياسات الزلازل، وأماكن محطات رصدها، ومعدلات الزلازل المؤثرة على مصر وشدتها، وكيفية التعامل بطريقة سليمة فى حالة حدوث هزة أرضية، وكيفية إدارة الأزمة في مثل هذه الأوقات.

وحاضر في الندوة التعريفية، كل من الدكتور سعيد محمد سعید زیدان الأستاذ بقسم الجيولوجيا، والدكتور سعيد دحروج الأستاذ بقسم الجيوفيزياء، والدكتور محمود محمد مكاوي الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الجيوفيزيقية والفلكية، والدكتور صلاح الحديدى أستاذ الزلازل بمركز البحوث الجيوفيزيقية والفلكية، وأدار الندوة الدكتور أحمد عبدالحليم مدير وحدة الأمن والسلامة وإدارة الأزمات والكوارث، وذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب.

الادارة العامة لرعاية للشباب الأحاديث النووية جامعة القاهرة جوائز المالية

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