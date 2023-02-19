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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

قيد لاعبي الزمالك.. مرتضى منصور يصل مقر مجلس الدولة

صدى البلد

وصل منذ قليل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، إلى مقر مجلس الدولة ، لحضور الدعوى التى أقامها أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام اتحاد الكرة بقيد لاعبى النادى الزمالك الذى تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية .
 

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واختصمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وقالت إنه بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك وثلاثة من لاعبيه بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون الفيفا.

حيث أن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو النادي أو لغيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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ولفتت الدعوى، إلى أن الاتحاد خالف قانون الفيفا وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حينما رفض قيد الثلاثي "ناصر منسي، أحمد بلحاج، محمود شبانة العائد من الإعارة"، وقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فى الجلسة الماضية مستندات قيد الثلاثي، ناصر منسي، وأحمد بلحاج، ومحمود شبانة، العائد من الإعارة لرئيس هيئة محكمة القضاء الإداري التي تنظر القضية المطالبة بإلزام اتحاد الكرة بقيد ثلاثة لاعبين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية.

مستندات اللوائح الخاصة بالفيفا

كما قدّم مرتضى منصور مستندات اللوائح الخاصة بالفيفا التى تنص على تسجيل اللاعبين، وأنهم قدموا للقيد قبل وقت طويل وقبل غلق باب التقديم، وقبل المواعيد المحددة، وتلقى الاتحاد حوالي  5 ملايين جنيه لقيد أسماء هؤلاء اللاعبين بالاتحاد، وطلب القاضي من ممثل اتحاد الكرة تقديم سبب رفض اللاعبين، وعدم قيد أسمائهم بالاتحاد.  

وفجر رئيس نادى الزمالك مفاجأة لـ اتحاد الكرة المصرى فى أزمة إيقاف قيد صفقات الزمالك الجديدة قائلا: “بعد مماطلة اتحاد كرة القدم لمدة أسبوع، رافضا أن يعود إلى صوابه ويقيد لاعبي الزمالك الثلاثة وهم يعلمون أن قرارهم بعدم قيدهم للاعبين مخالف للوائح والقوانين المحلية والدولية، ولم يكن قرار الاتحاد صادرا من أجل مصلحة عامة، بل للانتقام الشخصي من نادي الزمالك وجماهيره ورئيسه، وهو الأمر الواضح في الفيديو المنشور حاليا على صفحة رئيس النادي”.

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