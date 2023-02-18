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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط: 405 مشروعات حجم الاستثمار في أسيوط بخطة 2022/2023 بتكلفة 8مليارات جنيه

صدى البلد

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة أسيوط لعام 22/2023 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 22/2023 تولي اهتمامًا خاصًا بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارُب في مُستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم، بمُعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم، وفي هذا الخصوص، عِنيت جهود التنمية الـمكانية بالتوجه نحو تحقيق التنمية الريفية الـمُتكاملة لتضييق الفجوة الدخليّة والحد من تيّارات الهجرة إلى الـمناطق الحضريّة، وإعطاء أولويّة مُتقدّمة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومُحافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومُتكامل، إلى جانب إيلاء دَفعة تنموية قوية للـمناطق الواعدة بالـمُحافظات لاستغلال الفُرص القائمة وتوفير مزيدٍ من فرص العمل للشباب.

وأضافت أن هذه التوجّهات تأتي اتفاقًا ومُعطيّات استراتيجية التنمية الـمُستدامة في إطار – رؤية مصر 2030 – وترسيخًا لـمبادئ حقوق الإنسان في التمتّع بحياة كريمة على أُسُس عادلة وعلى نحو مُستدام.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة أسيوط، أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 405 مشروعات، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة أسيوط بخطة عام 22/2023 تبلغ 8 مليار جنيه بنسبة زيادة 10% عن خطة 21/2022، وذلك بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري (حياة كريمة).

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة أسيوط بخطة عام 22/2023 أشارت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة 3 مليار جنيه لقطاع البترول بنسبة 37,5%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مليار جنيه بنسبة 12,5%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 982,2 مليون جنيه بنسبة 12,3%، ويخص قطاع الإسكان 781,9 مليون جنيه بنسبة 9,8%، وقطاع النقل 675 مليون جنيه بنسبة 8,4%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1,6 مليار جنيه بنسبة 19,5%.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عدد المراكز المستهدفة بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في محافظة أسيوط 7 مراكز ، وعدد القرى المستهدفة 150 قرية، ويبلغ عدد السكان المستفيدين 2,4 مليون نسمة، لافتا إلى العديد من المشروعات التنموية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة والتي تحقق أهداف التنمية المستدامة ومنها إنشاء 20 عمارة سكنية للاسر الأولى بالرعاية، 22 وحدة اجتماعية، 35 مجمع خدمات زراعية، 39 نقطة اسعاف، 118 وحدة صحية، 4 مستشفى مركزي، إلى جانب إنشاء 1226 فصل دراسي، 107 مدرسة، 14 مركز تنمية أسرة، 42 محطة مياه شرب، 149 مشروع صرف صحي، 11 محطة معالجة، فضلا عن إنشاء 149 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، إنشاء 82 مركز شباب، 35 مجمع خدمات حكومية، 94 مكتب بريد، 33 نقطة شرطة، 18 سوق، 23 موقف، علاوة على إنشاء 149 مشروع كهرباء .
وأشار التقرير إلى أهم الستهدفات التنموية في مجال الاسكان بمحافظة اسيوط بخطة 22/2023 وتتمثل في توجيه حوالي 528,4 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي تتمثل اهم المشروعات في إنشاء جامعة أسيوط الأهلية بأسيوط الجديدة، استكمال مباني مستشفى الأورام الجديدة، إنشاء الجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة.

التنمية المستدامة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حياة كريمة هالة السعيد وزارة التخطيط خطة المواطن الاستثمارية

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