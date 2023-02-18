وزير التعليم العالي: مستشفى بدر قادر على خدمة شرق القاهرة بالكامل

افتتحت جامعة حلوان منذ قليل المرحلة الثالثة و النهائية من مستشفى بدر الجامعي والتي تمثل دورًا محوريا في تقديم خدمات لآلاف المرضى من مختلف الأماكن، في عدد من التخصصات الحيوية والدقيقة، ويعد المستشفى ضمن خطوات تطوير منظومة الصحة في مصر وبناء مصر الرقمية وإتاحة الخدمات الصحية للمواطنين بشكل أكثر تميزًا وفقًا لأهداف رؤية مصر 2030 .



وذالك بحضور الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور ماجد نجم و الدكتور ياسر صقر رؤساء جامعة حلوان السابقين و الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة و مسؤل المستشفيات الجامعية و مديري المستشفي و عمداء كليات الجامعة .

و قد صرح الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي خلال كلمته انه فخور بما حققته جامعة حلوان من تطوير بمستشفي بدر الجامعي ، و سرعة التفيذ و زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفي ، و تحديد خطة توسيعات مستقبلية لمستشفي بدر الجامعي لتتوسع مساحة ثماني فدادين

و تابع وزير التعليم العالي و البحث العلمي حديثه قائلا اننا اليوم في مستشفي بدر التي تحتوي علي عدة اقسام مختلفة و مجهزة علي اعلي مستوي و بنظام ذكي و تشمل ٦٣٠ سرير رعاية تهدف الي خدمة المواطن و خدمة اقليم شرق القاهرة بالكامل



و قال الدكتور محمد ايمن عاشور اننا اليوم نستطيع القول ان دور المسشفيات الجامعية كبير في خدمة المواطنين و التعليم و التدريب و البحث العلمي بما يخدم المواطن المصري و يطور المنظومة الصحية بالمجتمع .



تتضمن افتتاح المرحلة النهائية لتطوير مستشفي بدر العديد من الاقسام الجديدة حيث تشمل افتتاح عمليات النساء والتوليد وتشمل ٣ غرف عمليات كذلك افتتاح وحدة مناظير وتشمل مناظير الجهاز الهضمي العلوي ومنظار القولون ووحدة متخصصة في مناظير الفراغ الثالث ومناظير القنوات المرارة ووحدة مناظير الجهاز التنفسي، ويتم أيضا افتتاح وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة بسعة ٢٠ حضانة، بالإضافة إلى وحدة رعاية للأطفال و القسم الداخلي بسعة حوالي ٧٠ سرير ليتم اضافتها لباقي اسرة المستشفى لخدمة بالإضافة الي افتتاح المبنى الإداري ويشمل مكاتب إدارة المستشفى والإدارات المالية و القانونية والإدارية والموارد البشرية ووحدات الجودة ومكافحة العدوي.

