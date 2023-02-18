ميل معدية الشط بقناة السويس..صور

تعرضت معدية الشط المسؤولة عن نقل الشاحنات بين ضفتي القناة بمحافظة السويس إلى ميل أثناء تحميلها بالشاحنات خلال رسوها على الرصيف بنطاق حي الجناين شمال السويس.

وغمرت المياه المعدية بعد ميلها على جانبها الأيسر ما أدى إلى ميل الشاحنات أيضا التي كانت عليها، ، دون وقوع اي ضحايا او إصابات من طاقم المعدية أو سائقي الشاحنات.

ولم يؤثر الحادث على حركة الملاحة إذ وقع على الرصيف قبل تحرك المعدية ومغادرتها شاطئ القناة.

ودفعت ادارة التحركات ببورتوفيق التابعة لهيئة قناة السويس معداتها ووحداتها العائمة والأوناش المتخصصة إلى منطقة الحادث لرفع اثاره وعودة حركة العبور من المعدية مرة أخرى.