بيان عاجل من الصحة .. كيف تتعامل مع المصاب بـ فيروس ماربورج..فيديو

دليل استرشادي للتعامل مع مريض ماربورج

قدمت مذيعة صدى البلد “رينال عويضة” تغطية إخبارية عن بيان عاجل من الصحة .. كيف تتعامل مع المصاب بـ فيروس ماربورج.



فيروس ماربورج هو فيروس جديد من تبعات كورونا، تم اكتشافه في غينيا الاستوائية عن طريق 9 حالات وفاة، و16 حالة اشتباه.

وبدأت مصر في إجراءاتها الوقائية من بداية معرفتها بالفيروس، ونشرت وزارة الصحة والسكان ، دليل استرشادي للتعامل مع الحالات اللي بتثبت إصابتها بفيروس ماربورج بعد ما أعلنت منظمة الصحة العالمية إكتشاف حالات بالفيروس بغينيا الإستوائية .

ووضحت وزارة الصحة الصحة أنه لا توجد علاجات معتمدة مضادة لفيروس « ماربورج » ، ويتم التعامل مع الحالات المصابة بطريقة معينة، كالرعاية الداعمة زي إعطاء السوائل الفموية أو الوريدية.

كما أن علاج أعراض المرض، بيزيد من احتمال بقاء الفرد علي قيد الحياة، ويجري تقييم مجموعة من العلاجات المحتملة ، بما فيهم مشتقات الدم، والعلاجات المناعية والدوائية.

ولابد من عزل مريض "ماربورج" ، ويتم وضع مريض فيروس « ماربورج » في عزل فوري صارم في حجرة منفردة في المستشفى بعيدة عن الأماكن المزدحمة بالنسبة للأشخاص، ويستحب توفير وقاية تنفسية وتأمين غرف ذات ضغط نسبي للمرضي.

ويجب اتخاذ كافة الاحتياطات الخاصة بسوائل الجسم وفضلاته بطريقة صارمة وده لوجود إحتمالية لحدوث عدوى مكتسبة عن طريق المستشفيات .

وبالنسبة للأزواج يمتنع مرضي فيروس « ماربورج » الذكور عن الممارسات الزوجية إلى أن يثبت خلو المنى من الفيروس وده بيحتاج 3 أشهر تقريبا.

أما المخالطون للمريض والقائمون برعايته، يتم تطبيق نظام مراقبة وبائية لهؤلاء الأشخاص من خلال تسجيل درجة الحرارة لهم لمدة 3 أسابيع من تاريخ آخر تسجيل تعرض للمريض ، وفي حالة تسجيل 38 درجة مئوية لأي من المخالطين يتم عزله فوراً في المستشفى والتحري عن تحركاته خلال ال3 أسابيع السابقة لمراقبة بدء أعراض المرض.

وعرفت وزارة الصحة فيروس ماربورج في الدليل الاسترشادي بأنه حمى نزفية فيروسية شديدة العدوى تنتمي إلى نفس عائلة مرض فيروس الإيبولا.

وعلى الرغم من أن هذين المرضين ناتجين عن فيروسات مختلفة ، إلا أنهما متشابهان إكلينيكيا،

المرضان نادرين ولهما القدرة على إحداث تفشيات وبائية مع معدلات وفيات عالية.