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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الأهلي والهلال السوداني

الاهلي والهلال
الاهلي والهلال

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الأهلي والهلال السوداني التي تقام على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأهدر حسين الشحات، هدفا محققا لصالح الأهلي في الدقيقة السادسة، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بدون رقابة  لتمر الكرة   بجانب القائم الأيسر لحارس الهلال.

وسقط طاهر محمد طاهر ، في الدقيقة الثامنة بعد تدخل مع أحد لاعبي الهلال، لكنه استكمل اللقاء بشكل طبيعي.
وأرسل أليو ديانج كرة خطيرة في الدقيقة 25  كادت أن تخدع حارس الهلال وتدخل الشباك، لولا تألق الأخير.
وحاول الهلال السوداني الوصول إلى مرمى الشناوي في أكثر مناسبة لكن دون خطورة تذكر. 
وهدد الأهلي مرمى الهلال مجددا من الجانب الأيمن، حيث أرسل محمد هاني عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن حارس الأزرق أبعدها إلى ضربة ركنية في الدقيقة 33  قبل بيرسي تاو.

وشهدت الدقيقة 42 كرة عرضية من الهلال من الجانب الايسر لكن معلول أبعدها عن مناطق الخطورة.

وبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني، على معلول
خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر.
خط الهجوم: بيرسي تاو

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