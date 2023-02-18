دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان .. غدا

أعلنت دار الإفتاء المصرية، موعد استطلاع هلال شهر شعبان لعام 1444 هـ/ 2023 م، مشيرة إلى أنه مع غروب شمس غدا الإثنين سيتم استطلاع هلال شهر شعبان. دار الإفتاء

وفي السياق ذاته صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد ، فإن هلال شهر شعبـان سوف يولد مباشرة غدا الإثنين 29 من رجب 1444هـ الموافق 20/2/2023م (يوم الرؤية).

وقال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان رسمي له : يبقى الهلال الجديد لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في كل من مكة المكرمة والقاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (16 – 19 دقيقة).

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية : أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (11 - 29 دقيقة).

واختتم الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تصريحاته قائلاً : بذلك تكون غرة شهر شعبـان 1444هـ فلكياً يوم الثلاثاء 21/2/2023م.