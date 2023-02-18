إحراج وغضب شديد.. لحظة طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي.. شاهد

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن طرد الوفد الاحتلال الإسرائيلي، من قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، اليوم السبت، تسبب في موجة غضب شديدة داخل إسرائيل، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية مارست ضغطوط كبيرة على المنظمة لإعادة وفدها إلى المؤتمر بعد طرده من هناك بضغط من جنوب إفريقيا والجزائر.



وعلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحادث، قائلة: نأخذ هذا الحادث على محمل الجد. ومن المؤسف أن نرى أن الاتحاد الأفريقي أصبح رهينة من قبل عدد قليل من الدول المتطرفة مثل مثل الجزائر وجنوب إفريقيا ، مدفوعة بالكراهية وتسيطر عليها - إيران. ندعو الدول الأفريقية للوقوف ضد هذه الأعمال التي تضر منظمة الاتحاد الأفريقي نفسه والقارة بأكملها، بحسب الصحيفة العبرية.

جدير بالذكر أنه في عام 2002 ، في ظل الرئاسة الليبية للاتحاد الأفريقي، قرر الرئيس الليبي في ذلك الوقت ، معمر القذافي ، عدم منح إسرائيل صفة مراقب. منذ ذلك الحين ، بذلت إسرائيل عدة محاولات للعودة إلى المنظمة ، وفي عام 2021 ، مُنحت إسرائيل مرة أخرى صفة دولة مراقبة في المنظمة.

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في يوليو 2021 ، قدم سفير إسرائيل في أديس أبابا ، أدامسو ألي ، وثيقة المعاهدة كمراقب إلى الاتحاد الأفريقي ، لكن عدة دول على رأسها مصر والجزائر وجنوب أفريقيا أوقفت ذلك الأمر.

وفي النهاية ، تقرر تشكيل لجنة من الاتحاد الأفريقي لفحص ما إذا كان استقبال إسرائيل مناسبا. ولم تقدم اللجنة نتائجها ويبدو أنه كان من المفترض تقديمها اليوم.



في الآونة الأخيرة، افتتحت تشاد سفارة في إسرائيل في حفل حضره أيضا رئيس تشاد ، محمود دابي.